27 лютого – який сьогодні день в Україні та світі

Що сьогодні відзначають у світі та в Україні.

Джерело фото: Hans-Jurgen Mager / Unsplash

У вівторок, 27 лютого, в Україні і світі святкують Міжнародний день полярного ведмедя. Подія була заснована за ініціативи некомерційної організації Polar Bear International. Білі ведмеді відокремилися від загального ведмежого предка тисячі років тому та пройшли серйозні еволюційні зміни, які були необхідні для виживання в умовах Арктики. Полярний ведмідь є найбільшою хижою твариною на планеті. Його зріст від 1,8 до 3 метрів.

Також в Україні та світі відзначають:

Всесвітній День стерилізації тварин.

День обізнаності про аносмію.

Всесвітній день неурядових організацій.

Міжнародний день оптиміста.

День без мізків (No Brainer Day) або День без клопотів, День без роздумів.

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