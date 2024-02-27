Бізнесмену Ігорю Гринкевичу на місяць продовжили термін перебування під вартою

Ігорю Гринкевичу продовжили запобіжний захід до 29 березня.

Джерело фото: loda.gov.ua

Бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який фігурує у справі про постачання неякісного одягу та білизни для ЗСУ, на місяць продовжили запобіжний захід — до 29 березня.

Про це повідомили у «Суспільному» з посиланням на радницю з комунікацій Державного бюро розслідувань.

Як сказано у повідомленні, рішення щодо продовження запобіжного заходу суд ухвалив 23 лютого. Напередодні, 22 лютого, Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича на рішення Печерського райсуду щодо запобіжного заходу для фігуранта. Йдеться про тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 429 тисяч гривень.

Додамо, що Міністерство оборони України прийняло рішення розірвати останній контракт із львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем та одночасно подати заяву до ДБР.

Бюро розслідувань повідомило про підозру львівському бізнесмену.

Як ми писали раніше, ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича — сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

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