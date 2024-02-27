Бизнесмену Игорю Гринкевичу на месяц продлили срок содержания под стражей

Игорю Гринкевичу продлили меру пресечения до 29 марта.

Источник фото: loda.gov.ua

Бизнесмену Игорю Гринкевичу, который фигурирует в деле о поставках некачественной одежды и белья для ВСУ, на месяц продлили меру пресечения — до 29 марта.

Об этом сообщили в «Общественном» со ссылкой на советницу по коммуникациям Государственного бюро расследований.

Как говорится в сообщении, решение о продлении меры пресечения суд принял 23 февраля. Накануне, 22 февраля, Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов львовского бизнесмена Игоря Гринкевича на решение Печерского райсуда о мере пресечения для фигуранта. Речь идет о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере более 429 тысяч гривен.

Добавим, что Министерство обороны Украины приняло решение расторгнуть последний контракт с львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем и одновременно подать заявление в ГБР.

Бюро расследований сообщило о подозрении львовскому бизнесмену.

Как мы писали ранее, ГБР объявило в розыск Романа Гринкевича – сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.

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