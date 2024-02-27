Дмитрий Кулеба призвал украинцев возвращаться из-за границы и защищать Родину

Министр призвал всех украинцев, которые выехали из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к украинцам, которые выехали из Украины во время полномасштабного вторжения рф, вернуться и помочь оборонять Родину.

Как пишет «Европейская правда», об этом он сказал в интервью «The Irish Times».

«Мы уважаем индивидуальный выбор каждого человека, но мы также призываем всех украинцев, которые выехали из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой», – добавил Кулеба.

Он отметил, что Украина понимает, что некоторые люди не могут иметь такого выбора из-за состояния здоровья или других личных обстоятельств.

«Но тех, кто имеет выбор, мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом», - добавил министр.

Ранее представители ООН провели опрос у украинских беженцев по поводу того, когда они планируют возвращаться домой. Оказалось, что 65% беженцев планируют вернуться из-за границы в Украину, а раньше желающих было 77%.

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