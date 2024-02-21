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  1. Общество

Сколько украинских беженцев планируют вернуться домой: опрос ООН

23:03, 21 февраля 2024
В 2024 году не намерены возвращаться домой 11% беженцев.
Сколько украинских беженцев планируют вернуться домой: опрос ООН
Фото: unian.net
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Представители ООН провели опрос у украинских беженцев по поводу того, когда они планируют возвращаться домой. Оказалось, что 65% беженцев планируют вернуться из-за границы в Украину, а раньше желающих было 77%. Об этом говорится в исследовании УВКБ ООН.

В исследовании сказано, что в настоящее время почти 6,5 млн беженцев из Украины ищут убежище по всему миру, а около 3,7 млн человек имеют статус ВПЛ.

Организация провела исследования о намерениях и перспективах беглецов от войны, для этого опросили более 9900 домохозяйств (из них около 4000 – за рубежом) в январе и феврале 2024 года.

Большинство опрошенных хотят однажды вернуться домой. Среди беженцев за границей таких 65% (6% – в ближайшие месяцы), среди переселенцев – 72% (5% – в ближайшие месяцы). Отмечается, что доля людей с такими намерениями уменьшилась за год – с 77% и 84% соответственно. В 2024 году не намерены возвращаться домой 11% беженцев и 15% переселенцев.

Среди тех, кто планирует вернуться, больше находящихся в соседних странах (75%) по сравнению с теми, кто нашел убежище в других странах Европы (62%).

В основном люди не возвращаются домой из соображений безопасности. Среди других причин – отсутствие экономических перспектив и жилья. Среди вернувшихся в Украину беженцев 55% заявили, что у них оказалось меньше возможностей трудоустройства, чем они ожидали.

59% респондентов отметили, что они могут быть вынуждены вернуться домой во время войны, если не смогут найти достойную работу за границей.

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