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  1. Суспільство

Скільки українських біженців планують повернутися додому: опитування ООН

23:03, 21 лютого 2024
У 2024 році не мають наміру повертатися додому 11% біженців.
Скільки українських біженців планують повернутися додому: опитування ООН
Фото: unian.net
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Представники ООН провели опитування в українських біженців щодо того, коли вони планують повертатись додому. Виявилось, що 65% біженців планують повернутися з-за кордону в Україну, а раніше охочих було 77%. Про це йдеться в дослідженні УВКБ ООН.

У дослідженні сказано, що наразі майже 6,5 млн біженців з України шукають прихистку по всьому світу, а близько 3,7 млн людей мають статус ВПО.

Організація провела дослідження про наміри та перспективи втікачів від війни, для цього опитали понад 9900 домогосподарств (з них близько 4000 – за кордоном) у січні та лютому 2024 року.

Більшість опитаних хочуть одного дня повернутися додому. Серед біженців за кордоном таких 65% (6% – у найближчі місяці), серед переселенців – 72% (5% – у найближчі місяці). Зазначається, що частка людей із такими намірами зменшилася за рік – із 77% та 84% відповідно. У 2024 році не мають наміру повертатися додому 11% біженців та 15% переселенців.

Серед тих, хто планує повернутися, більше тих, хто перебуває у сусідніх країнах (75%) порівняно з тими, хто знайшов прихисток в інших країнах Європи (62%).

В основному люди не повертаються додому з міркувань безпеки. Серед інших причин – відсутність економічних перспектив і житла. Серед біженців, які повернулися в Україну, 55% заявили, що у них виявилося менше можливостей працевлаштування, ніж вони очікували.

59% респондентів зазначили, що вони можуть бути змушені повернутися додому під час війни, якщо не зможуть знайти гідну роботу за кордоном.

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