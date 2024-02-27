Дмитро Кулеба закликав українців повертатися з-за кордону та захищати Батьківщину

Міністр закликав всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до українців, які виїхали з України під час повномасштабного вторгнення рф, повернутись і допомогти обороняти Батьківщину.

Як пише «Європейська правда», про це він сказав в інтерв’ю «The Irish Times».

«Ми поважаємо індивідуальний вибір кожної людини, але ми також закликаємо всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому», – додав Кулеба.

Він зазначив, що Україна розуміє, що деякі люди не можуть мати такого вибору через стан здоров'я чи інші особисті обставини.

«Але тих, хто має вибір, ми запрошуємо повернутися і допомогти Україні боротися і вижити своїм безпосереднім особистим внеском», – додав міністр.

Раніше представники ООН провели опитування в українських біженців щодо того, коли вони планують повертатись додому. Виявилось, що 65% біженців планують повернутися з-за кордону в Україну, а раніше охочих було 77%.

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