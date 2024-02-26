Зеленский анонсировал программу кэшбека за покупку товаров украинских производителей

Президент Владимир Зеленский анонсировал программу украинского кэшбека. По ней граждане Украины смогут получать часть средств, потраченных на товары украинских производителей. Об этом Президент сказал во время мероприятия «Сделано в Украине».
«Мы должны сделать все возможное, чтобы как можно больше украинских предприятий смогли сохранить и масштабировать свою работу. И я поручил Правительству разработать несколько практических шагов. В частности, разрабатывается программа украинского кэшбека «Покупай украинское», когда за покупку определенных типов произведенных в Украине товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат части средств на специальную карту», – сказал Президент.
В настоящее время разрабатываются технические и финансовые параметры программы, чтобы она запустилась уже в этом году, рассказал Зеленский.
Как сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, Правительство уже приняло постановление о популяризации товаров украинского производства, в частности, бренд «Сделано в Украине».
«Суммарный прогнозируемый эффект роста потребительского спроса – это +0,14% нашего ВВП, это более 22 000 новых рабочих мест, это более 4 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет», – добавил он.
Как мы сообщали, Кабмин утвердил изображение торговой марки для товаров, производимых в Украине.
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