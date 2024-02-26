Зеленський анонсував програму кешбеку за купівлю товарів українських виробників

Президент Володимир Зеленський анонсував програму українського кешбеку. За нею громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників. Про це Президент сказав під час заходу «Зроблено в Україні».
«Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти і масштабувати свою роботу. І я доручив Уряду розробити кілька практичних кроків. Зокрема, розробляється програма українського кешбеку «Купуй українське», коли за купівлю визначених типів зроблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку», – сказав Президент.
Наразі розробляються технічні та фінансові параметри програми, щоби вона запустилась вже цього року, розповів Зеленський.
Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва, зокрема бренд «Зроблено в Україні».
«Сумарний прогнозований ефект зростання споживчого попиту – це +0,14% нашого ВВП, це понад 22 000 нових робочих місць, це понад 4 млрд грн додаткових надходжень до бюджету», – додав він.
Як ми повідомляли, Кабмін затвердив зображення торговельної марки для товарів, вироблених в Україні.
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