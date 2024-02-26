Amazon виплатить $1,9 мільйона мігрантам, яких експлуатувала на складах у Саудівській Аравії

Працівники повинні були платити нелегальні внески за працевлаштування, а жили в жахливих умовах.

Американська компанія Amazon виплатить $1,9 мільйона понад 700 робітникам-мігрантам, яких експлуатували на складах компанії в Саудівській Аравії. Про це повідомляє видання CNBC.

Видання зазначає, що це сталося після розголосу звітів Amnesty International та інших організацій про порушення прав людини і умов праці на цих складах.

За даними розслідувань, працівники повинні були платити нелегальні внески за працевлаштування, а жили в жахливих умовах.

Компанія визнала, що допустила порушення стандартів ланцюжка поставок і заявила, що запровадить заходи, щоб усунути ці проблеми.

Однак, видання додамє, що Amazon довго мала проблеми з трудовими відносинами, порушенням законів про працю і антипрофспілковою політикою. Крім того, компанія не вважає Національну раду з трудових відносин конституційною і бореться проти прав працівників.

На думку Amnesty International, проблеми з порушенням прав людини на складах Amazon в Саудівській Аравії можуть бути визнані як торгівля людьми з метою трудової експлуатації. Звіт організації зазначає, що багато робітників можуть стати жертвами торгівлі людьми через високий ризик зловживань у сфері праці.

Хоча виплата в розмірі $1,9 мільйона здається високою, вона розбивається на малу суму для кожного робітника. За останній рік Amazon заробив $576 мільярдів доларів, що становить понад $1,5 мільярда доларів щодня. Це підкреслює проблему нерівності в оплаті і доказує, що компанія може більше зробити для забезпечення прав працівників, додає видання.

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