Amazon выплатит $1,9 миллиона мигрантам, эксплуатируемых на складах в Саудовской Аравии

Работники должны были платить нелегальные взносы за трудоустройство, а жили в ужасающих условиях.

Американская компания Amazon выплатит $1,9 миллиона более 700 работникам-мигрантам, эксплуатируемым на складах компании в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание CNBC.

Издание отмечает, что это произошло после огласки отчетов Amnesty International и других организаций о нарушении прав человека и условиях труда на этих складах.

По данным расследований, работники должны были платить нелегальные взносы за трудоустройство, а жили в ужасающих условиях.

Компания признала, что допустила нарушение стандартов цепочки поставок и заявила, что введет меры по устранению этих проблем.

Однако, издание добавит, что Amazon долго испытывала проблемы с трудовыми отношениями, нарушением законов о труде и антипрофсоюзной политикой. Кроме того, компания не считает Национальный совет по трудовым отношениям конституционным и борется против прав работников.

По мнению Amnesty International, проблемы с нарушением прав человека на складах Amazon в Саудовской Аравии могут быть признаны торговлей людьми с целью трудовой эксплуатации. Отчет организации отмечает, что многие рабочие могут стать жертвами торговли людьми из-за высокого риска злоупотреблений в сфере труда.

Хотя выплата в $1,9 миллиона кажется высокой, она разбивается на малую сумму для каждого рабочего. За последний год Amazon заработал $576 миллиардов долларов, что составляет более $1,5 миллиарда долларов в день. Это подчеркивает проблему неравенства в оплате и доказывает, что компания может сделать больше для обеспечения прав работников, добавляет издание.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.