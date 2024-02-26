Боррель предложил странам ЕС создать для Украины фонд помощи в разработке дронов и ИИ

ЕС может создать фонд помощи Украине в войне с рф.

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Верховный представитель Европейского союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что предлагает странам-членам создать фонд помощи для Украины в разработке дронов и искусственного интеллекта для обеспечения безопасности страны в условиях войны на востоке. Об этом сообщает издание El Diario.

"Я собираюсь предложить государствам-членам фонд для помощи Украине в разработке новых инструментов этой войны: беспилотников и искусственного интеллекта", - заявил Боррель.

По словам главы дипломатии ЕС, в войне на востоке Украины ключевую роль играют системы связи и наведения. Он подчеркнул эффективность малых беспилотников, которые могут легко уничтожить танки и другие цели.

"Это небольшие беспилотники, дальность полета которых составляет 20 километров, они несут двухкилограммовый заряд взрывчатки, стоят очень мало и больше не нужны, чтобы уничтожить танк", - заметил он.

Боррель подчеркнул необходимость развития новых технологий, направленных на борьбу с массированными атаками малых беспилотников. Он также отметил значение развития искусственного интеллекта и других современных аспектов ведения войны для обеспечения безопасности стран.

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