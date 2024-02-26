Боррель запропонував країнам ЄС створити для України фонд допомоги у розробці дронів та ШІ

ЄС може створити фонд допомоги Україні у війні з рф.

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Верховний представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що пропонує країнам-членам створити фонд допомоги для України у розробці дронів і штучного інтелекту для забезпечення безпеки країни в умовах війни на сході. Про це повідомляє видання El Diario.

«Я збираюся запропонувати державам-членам фонд для допомоги Україні в розробці нових інструментів цієї війни: безпілотників і штучного інтелекту», - заявив Боррель.

За словами глави дипломатії ЄС, у війні на сході України ключову роль відіграють системи зв'язку і наведення. Він підкреслив ефективність малих безпілотників, які можуть легко знищити танки та інші цілі.

«Це невеликі безпілотники, дальність польоту яких становить 20 кілометрів, вони несуть двокілограмовий заряд вибухівки, коштують дуже мало і більше не потрібні, щоб знищити танк», - зауважив він.

Боррель підкреслив необхідність розвитку нових технологій, спрямованих на боротьбу з масованими атаками малих безпілотників. Він також відзначив значення розвитку штучного інтелекту та інших сучасних аспектів ведення війни для забезпечення безпеки країн.

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