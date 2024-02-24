Держава реєструє власний бренд «Зроблено в Україні»

Кабмін затвердив зображення торговельної марки для товарів, вироблених в Україні.

Джерело ілюстративного зображення: ug.zp.ua

Кабінет Міністрів України затвердив зображення торговельної марки (ТМ) для товарів, вироблених в Україні. Як повідомляє «Економічна правда», зображення «Зроблено в Україні» зможуть безкоштовно використовувати бізнес, установи та організації незалежно від форми власності.

Логотип розробляли у Міністерстві економіки. Після його затвердження Урядом, Міністерство подасть заявку на держреєстрацію торговельної марки, а також розробить брендбук на основі логотипу.

Використання логотипу та брендбуку буде безкоштовним для державних органів, органів місцевого самоврядування, бізнесу, інших установ та організацій незалежно від форми власності.

В Уряді кажуть, що бренд допоможе виділити товари, виготовлені українським виробником, серед подібних товарів в обігу, популяризувати товари українського виробництва та стимулювати внутрішній попит на них.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.