В Україні оформлятимуть тимчасові посвідчення громадянина: кому і навіщо

Для українців на окупованих територіях запровадять тимчасове посвідчення.

Фото: tribun.com.ua

У п’ятницю, 23 лютого, Уряд прийняв постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо оформлення тимчасового посвідчення громадянина України громадянам України, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

Даний експериментальний проект запроваджено на два роки. Дана постанова спрямована на повернення громадян України з тимчасово окупованих територій через треті країни.

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну громадянам України, які знаходяться на тимчасово окупованій території, є неможливим з огляду та те, що окремими країнами, особливо державою-агресором, це буде використано як визнання Україною окупованих територій — територією іноземної держави.

Враховуючи зазначене, був розроблений проект, яким передбачено оформлення тимчасового посвідчення громадянина України людям, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих рф.

Його прийняття дає можливість громадянам України отримати документ, що буде посвідчувати особу та підтверджувати громадянство. За допомогою якого особи матимуть можливість виїхати через територію, зокрема російської федерації, в’їхати на територію третіх країн та звернутися до закордонних дипломатичних установ для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Можливість використання такого документа на території інших держав буде узгоджуватися за сприянням Міністерства закордонних справ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.