FATF знову не внесла росію до «чорного списку»

FATF оприлюднила розширену заяву щодо ризиків, які росія становить для світової фінансової системи.

Міністерство фінансів України повідомило, що група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оприлюднила розширену заяву щодо ризиків, які рф становить для світової фінансової системи та вирішила продовжити призупинення членства росії, але без запровадження подальших обмежувальних заходів. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

У FATF заявили, що «члени організації із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включаючи зростаючі фінансові зв'язки росії з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також зловмисну кіберактивність і атаки програм-вимагачів». FATF також закликала всі держави зберігати пильність через вищезгадані ризики.

Мінфін зазначає, що незважаючи на те, що ці оновлені рекомендації були підтримані, вони не вирішують проблему постійного та свідомого нехтування кремлем стандартів та принципів FATF з моменту призупинення членства рік тому. У відомстві розуміють політичні виклики, пов'язані з досягненням консенсусу щодо подальших заходів, «але факти свідчать про те, що необхідно робити більше для протидії загрозам, які росія створює для цілісності світової фінансової системи».

«Минулого року росія активізувала торгівлю зброєю з Іраном та Північною Кореєю, внесеними до чорного списку FATF. Починаючи з грудня, продовжують з'являтися докази того, що росія закуповує північнокорейські ракети для використання на полі бою проти України всупереч санкціям ООН. Цього тижня з'явилися нові повідомлення про те, що Іран відправив балістичні ракети до росії.

Посилення фінансових та банківських зв'язків з росією надає Північній Кореї, Ірану та М'янмі, що перебувають під жорсткими санкціями, можливість отримати доступ до світової фінансової системи, створюючи серйозні виклики для FATF та її членів», - йдеться у заяві.

У відомстві додають, що на наступному пленарному засіданні FATF має вжити більш жорстких обмежувальних заходів для мінімізації цих загроз.

«Проте окремим країнам не потрібно чекати, поки процеси FATF призведуть до подальших обмежувальних заходів. Вони можуть внести росію до своїх списків країн підвищеного ризику, що вимагатиме посиленої перевірки всіх транзакцій, пов'язаних з росією, і можуть продовжувати запроваджувати інші обмежувальні заходи для запобігання зловживанню їхніми системами для ухилення від санкцій, відмивання грошей і фінансування тероризму з боку кремля», - сказано у повідомленні.

По завершенню пленарного засідання FATF Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив: «Ми очікували більш рішучих дій від FATF на тлі зростаючої кількості доказів порушень з боку росії. Я вітаю розширені рекомендації FATF щодо ризиків, пов'язаних з росією, але не вистачає відповідної реакції - внесення росії до «чорного» списку. З моменту призупинення членства рік тому росія зміцнила зв'язки з Північною Кореєю та Іраном, внесеними до «чорного» списку, та активізувала зловмисну кіберактивність. FATF - організація, на яку покладено відповідальність за безпеку глобальної фінансової системи - повинна відповідати своєму мандату. Відсутність більш жорстких обмежувальних заходів небезпечно грає на користь кремля, даючи йому та потенційно іншим зловмисникам зелене світло для продовження поступового руйнування міжнародної системи, заснованої на правилах».

Раніше Мінфін закликав FATF внести росію до чорного списку через зростання ризиків для глобальної фінансової безпеки.

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