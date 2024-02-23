Попри всі прогнози, Україна зберегла фінансову стабільність і демонструє стійкість — Сергій Марченко

Сергій Марченко наголосив, що «наша стабільність - це хитка система, яку ми продовжуємо підтримувати, докладаючи значних зусиль».

Фото: dsnews.ua

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що у лютому 2022 року перед Кабміном постали низка масштабних викликів. Порти було заблоковано, мільйони людей стали переселенцями, виробництво важкої промисловості щодня руйнувалося, а 90% підприємств просто зупинились. Про це він розповів у колонці для Financial News, передає офіційний сайт Мінфіну.

Він наголосив, що до такого сценарію «нас не готували підручники. З таким рівнем невизначеності ще не стикався жоден уряд за останні десятиліття»

За його словами, показники 2022 року описують ситуацію в Україні краще, ніж будь-які слова: різке падіння ВВП на -28,8%, зростання інфляції до 26,6%, зростання дефіциту бюджету до близько 17,5% ВВП, падіння експорту на 35%.

Такий розвиток подій вимагав нестандартного підходу до вирішення проблем. Видатки на оборону та безпеку зросли до близько 30% ВВП, що було життєво необхідним для ефективного опору агресору.

«Все це, безперечно, мало негативний вплив на фінансову систему. Незважаючи на ці потрясіння, послідовні кроки Уряду, спрямовані на підтримку макроекономічної та фінансової стабільності, були успішними.

По-перше, Міністерство фінансів здійснило необхідні на той момент заходи: оптимізувало видатки державного бюджету, започаткувало військові облігації та реалізувало успішну стратегію управління державним боргом

З перших днів повномасштабної війни Уряд своєчасно і в повному обсязі забезпечував усі соціальні виплати, гуманітарні видатки та заробітну плату держслужбовцям. На той час дефіцит державного бюджету становив близько 5 млрд доларів США на місяць», - сказав він.

Міністр зазначив, що у 2023 році частка внутрішніх надходжень перевищила половину державного бюджету і, що дуже важливо, «ми уникнули монетарного фінансування, завдяки чому змогли утримати інфляцію під контролем». У 2023 році інфляція знизилася до 5,1%. Бюджетний дефіцит скоротився до 3,5 млрд доларів США на місяць. Доходи від податкової та митної служб повернулися до довоєнного рівня. Внутрішні запозичення зросли більш ніж удвічі порівняно з минулим роком - до 15,5 млрд доларів США.

«З перших днів повномасштабної війни Міністерство фінансів запустило військові облігації. Загалом завдяки розміщенню ОВДП з лютого 2022 року до державного бюджету було залучено понад 24 млрд доларів США. Станом на кінець 2023 року обсяг інвестицій юридичних осіб збільшився у понад 1,7 рази, а фізичних - у понад 2 рази. Це і є прикладом національної єдності у критичні часи.

Але жодна країна не здатна протистояти викликам таких масштабів наодинці. У той час як військова кампанія фінансувалася за рахунок внутрішніх ресурсів, ми розраховували на підтримку міжнародних партнерів у фінансуванні соціальних та гуманітарних потреб.

Співпраця з міжнародними донорами стала вирішальною. У 2022 році було залучено понад 31 млрд доларів США зовнішнього фінансування, з яких 45% становили гранти. У 2023 році ми вже отримували стабільну та прогнозовану допомогу від наших партнерів, яка сягнула 42,5 млрд доларів США з 27% грантів», - заявив посадовець.

«Попри всі прогнози, Україна зберегла фінансову стабільність і продовжує демонструвати стійкість. Сьогодні український уряд переходить у третій рік війни з унікальним досвідом і розумінням того, що перед нами стоять ще більші виклики. Гіркі уроки війни формуватимуть майбутнє політики та фінансових стратегій, і не лише для України», - сказав він.

Марченко додав, що стабільність країни - це хитка система, яку уряд продовжує підтримувати, докладаючи значних зусиль.

«Ми робимо все можливе в цей період невизначеності.

Політичні турбулентності в усьому світі вже впливають на ситуацію в Україні. Вкрай важливо усвідомити, що зараз, як ніколи, необхідна єдність. Адже ціна поразки демократії є надзвичайно високою. Підтримка України - це підтримка стабільного світового порядку та інвестиція в нашу спільну безпеку», - резюмував він.

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