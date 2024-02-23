В Украине будут оформлять временные удостоверения гражданина: кому и зачем

Для украинцев на оккупированных территориях введут временное удостоверение.

Фото: tribun.com.ua

В пятницу, 23 февраля, Правительство приняло документ «О реализации экспериментального проекта по оформлению временного удостоверения гражданина Украины гражданам Украины, находящимся на территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы российской федерацией».

Данный экспериментальный проект был введен на два года. Постановление направлено на возвращение граждан Украины с временно оккупированных территорий через третьи страны.

Оформление удостоверения личности на возвращение в Украину гражданам Украины, находящимся на временно оккупированной территории, невозможно с учетом того, что отдельными странами, особенно государством-агрессором, это будет использовано как признание Украиной оккупированных территорий — территорией иностранного государства.

Учитывая это, был разработан проект, которым предусмотрено оформление временного удостоверения гражданина Украины людям, находящимся на территориях, на которых ведутся боевые действия, или временно оккупированных рф.

Его принятие дает возможность гражданам Украины получить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство. С помощью которого лица смогут выехать через территорию, в частности российской федерации, въехать на территорию третьих стран и обратиться в зарубежные дипломатические учреждения для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Возможность использования такого документа на территории других государств будет согласовываться при содействии Министерства иностранных дел.

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