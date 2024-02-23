Кабмін провів засідання – які рішення ухвалили 23 лютого

У п’ятницю, 23 лютого, Кабінет Міністрів України провів засідання під час якого ухвалив низку рішень.

Які питання розглянули міністри повідомив постійний представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» щодо виплати одноразової допомоги здобувачам освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа». Законопроектом передбачено, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, незалежно від форми влаштування, а також типу і сфери управління закладу освіти, в якому здобувалася повна загальна середня освіта, протягом 60 календарних днів після отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту забезпечуються одягом, взуттям і мʼяким інвентарем, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, які здобувають професійні кваліфікації без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти, забезпечуються одягом, взуттям і мʼяким інвентарем, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку протягом 60 календарних днів після отримання диплома кваліфікованого робітника (свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації). Встановлено, що фінансування вищезазначених виплат здійснюється за рахунок коштів закладів освіти в межах асигнувань, затверджених кошторисами таких закладів. Передбачено також, що забезпечення взуттям, одягом і мʼяким інвентарем, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку здійснюється також учням, студентам (курсантам) закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти денної форми здобуття освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти).

Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про цифровий контент та цифрові послуги». Законопроектом пропонується доповнити ЗУ «Про цифровий контент та цифрові послуги» такими положеннями: у разі наявності підстав, санкції накладаються за результатами заходу державного нагляду (контролю) відповідно до ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»; субʼєкт господарювання має право оскаржити нараховані штрафні санкції в адміністративному порядку, установленому ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», з урахуванням особливостей, визначених ЗУ «Про адміністративну процедуру».

Визнано такою, що втратили чинність, постанову КМУ від 12.12.2002 N 1865 «Про порядок ведення спеціальної митної статистики» з метою приведення нормативно-правових актів КМУ з питань митної справи у відповідність до Митного кодексу України.

Затверджено, відповідно до частини шостої статті 38 ЗУ «Про охорону прав на сорти рослин», Порядок видачі погодження на поширення в Україні сортів овочевих культур, заявки на які подані до Міністерства аграрної політики та продовольства з метою державної реєстрації сорту до прийняття рішення про його державну реєстрацію.

Внесено зміни у додаток до постанови КМУ від 11.08.1995 N 647 «Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських» з метою приведення у відповідність до ЗУ «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України», а також до Постанов ВРУ «Про перейменування селища міського типу Славське Стрийського району Львівської області» та «Про перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської області». Замінено у підрозділі «Тячівський район» розділу «Закарпатська область» позицію «с.Лопухів» позицією «с. Брустури», у підрозділі «Стрийський район» розділу «Львівська область» позицію «смт Славське» замінено позицією «с-ще Славсько», у тексті додатка слово «смт»замінено словом «с-ще».

Внесено зміни в частині врегулювання відносин на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, до: Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, затвердженого постановою КМУ від 10.02.2023 N 118; постанови КМУ від 25.08.2023 N 928 «Деякі питання оплати праці працівників підприємств, установ, закладів та організацій під час воєнного стану»; постанови КМУ від 15.09.2023 N 1000 «Деякі питання визначення правового режиму на тимчасово окупованій території України». Виключено у Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії норму щодо спрямування коштів Фонду ліквідації на проекти (заходи), які розташовані на території, віддаленій не менше ніж на 30 кілометрів від територій активних бойових дій, територій, тимчасово окупованих РФ.

Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор з метою приведення їх у відповідність із ЗУ «Про адміністративну процедуру», а також іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами. Приведено термінологію Ліцензійних умов у відповідність до ЗУ «Про адміністративну процедуру». Встановлено вимоги для здобувача ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор – юридичної особи подавати до КРАІЛ структуру власності, що за формою та змістом відповідає вимогам визначеним ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Передбачено, що здобувач ліцензії у сфері організації та проведення азартних ігор – юридична особа подаватиме до КРАІЛ інформацію про кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі інформацію про характер та міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми визначено Мінветеранів, а розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня визначено державну установу «Національне військове меморіальне кладовище». Визнано такими, що втратили чинність пункт 1 постанови КМУ від 04.02.2023 N 94 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та утримання Національного військового меморіального кладовища, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. N 319» та пункту 4 постанови КМУ від 19.08.2023 N 870 «Про реалізацію експериментального проекту щодо проектування Національного військового меморіального кладовища», які регулювали порядок використання коштів за аналогічним напрямом у 2023 році.

Внесено зміни до Порядку визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів, та до Порядку ввезення на митну територію України та цільового використання деяких товарів підприємствами, які мають, створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва транспортних засобів, з метою приведення їх у відповідність із ЗУ «Про адміністративну процедуру». Серед іншого, передбачено, що вимоги до змісту заяви, порядок її подання, реєстрація, залишення заяви без руху, її розгляд визначаються ЗУ «Про адміністративну процедуру».

Внесено зміни до Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Передбачено, що власником бази даних та виключних майнових прав інтелектуальної власності на її програмне забезпечення є держава в особі Мінсоцполітики. Визначено державне підприємство «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» адміністратором бази даних та розпорядником даних, що в ній оброблюються. Доповнено список державних органів та осіб, яким надається право доступу до бази даних для виконання визначених законодавством повноважень.