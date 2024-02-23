Кабмин провел заседание – какие решения приняли 23 февраля

В пятницу, 23 февраля, Кабинет Министров Украины провел заседание во время которого принял ряд решений.

Какие вопросы рассмотрели министры сообщил постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» щодо виплати одноразової допомоги здобувачам освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа». Законопроектом передбачено, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, незалежно від форми влаштування, а також типу і сфери управління закладу освіти, в якому здобувалася повна загальна середня освіта, протягом 60 календарних днів після отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту забезпечуються одягом, взуттям і мʼяким інвентарем, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, які здобувають професійні кваліфікації без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти, забезпечуються одягом, взуттям і мʼяким інвентарем, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку протягом 60 календарних днів після отримання диплома кваліфікованого робітника (свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації). Встановлено, що фінансування вищезазначених виплат здійснюється за рахунок коштів закладів освіти в межах асигнувань, затверджених кошторисами таких закладів. Передбачено також, що забезпечення взуттям, одягом і мʼяким інвентарем, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку здійснюється також учням, студентам (курсантам) закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти денної форми здобуття освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти).

Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про цифровий контент та цифрові послуги». Законопроектом пропонується доповнити ЗУ «Про цифровий контент та цифрові послуги» такими положеннями: у разі наявності підстав, санкції накладаються за результатами заходу державного нагляду (контролю) відповідно до ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»; субʼєкт господарювання має право оскаржити нараховані штрафні санкції в адміністративному порядку, установленому ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», з урахуванням особливостей, визначених ЗУ «Про адміністративну процедуру».

Визнано такою, що втратили чинність, постанову КМУ від 12.12.2002 N 1865 «Про порядок ведення спеціальної митної статистики» з метою приведення нормативно-правових актів КМУ з питань митної справи у відповідність до Митного кодексу України.

Затверджено, відповідно до частини шостої статті 38 ЗУ «Про охорону прав на сорти рослин», Порядок видачі погодження на поширення в Україні сортів овочевих культур, заявки на які подані до Міністерства аграрної політики та продовольства з метою державної реєстрації сорту до прийняття рішення про його державну реєстрацію.

Внесено зміни у додаток до постанови КМУ від 11.08.1995 N 647 «Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських» з метою приведення у відповідність до ЗУ «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України», а також до Постанов ВРУ «Про перейменування селища міського типу Славське Стрийського району Львівської області» та «Про перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської області». Замінено у підрозділі «Тячівський район» розділу «Закарпатська область» позицію «с.Лопухів» позицією «с. Брустури», у підрозділі «Стрийський район» розділу «Львівська область» позицію «смт Славське» замінено позицією «с-ще Славсько», у тексті додатка слово «смт»замінено словом «с-ще».

Внесено зміни в частині врегулювання відносин на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, до: Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, затвердженого постановою КМУ від 10.02.2023 N 118; постанови КМУ від 25.08.2023 N 928 «Деякі питання оплати праці працівників підприємств, установ, закладів та організацій під час воєнного стану»; постанови КМУ від 15.09.2023 N 1000 «Деякі питання визначення правового режиму на тимчасово окупованій території України». Виключено у Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії норму щодо спрямування коштів Фонду ліквідації на проекти (заходи), які розташовані на території, віддаленій не менше ніж на 30 кілометрів від територій активних бойових дій, територій, тимчасово окупованих РФ.

Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор з метою приведення їх у відповідність із ЗУ «Про адміністративну процедуру», а також іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами. Приведено термінологію Ліцензійних умов у відповідність до ЗУ «Про адміністративну процедуру». Встановлено вимоги для здобувача ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор – юридичної особи подавати до КРАІЛ структуру власності, що за формою та змістом відповідає вимогам визначеним ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Передбачено, що здобувач ліцензії у сфері організації та проведення азартних ігор – юридична особа подаватиме до КРАІЛ інформацію про кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі інформацію про характер та міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми визначено Мінветеранів, а розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня визначено державну установу «Національне військове меморіальне кладовище». Визнано такими, що втратили чинність пункт 1 постанови КМУ від 04.02.2023 N 94 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та утримання Національного військового меморіального кладовища, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. N 319» та пункту 4 постанови КМУ від 19.08.2023 N 870 «Про реалізацію експериментального проекту щодо проектування Національного військового меморіального кладовища», які регулювали порядок використання коштів за аналогічним напрямом у 2023 році.

Внесено зміни до Порядку визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів, та до Порядку ввезення на митну територію України та цільового використання деяких товарів підприємствами, які мають, створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва транспортних засобів, з метою приведення їх у відповідність із ЗУ «Про адміністративну процедуру». Серед іншого, передбачено, що вимоги до змісту заяви, порядок її подання, реєстрація, залишення заяви без руху, її розгляд визначаються ЗУ «Про адміністративну процедуру».

Внесено зміни до Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Передбачено, що власником бази даних та виключних майнових прав інтелектуальної власності на її програмне забезпечення є держава в особі Мінсоцполітики. Визначено державне підприємство «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» адміністратором бази даних та розпорядником даних, що в ній оброблюються. Доповнено список державних органів та осіб, яким надається право доступу до бази даних для виконання визначених законодавством повноважень.

Затверджено Імплементаційний протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, учинений 18.10.2023 у м. Києві.

Внесено зміни у Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату. Переглянуто процедуру визначення голови та складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, зокрема, встановлено, що кандидатуру голови мають право обирати самі члени Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату та направляти Міністерству юстиції України пропозицію про визначення відповідної особи головою. Передбачено, що одна й та ж особа не може бути головою Комісії два строки поспіль, уточнено обовʼязки, які виконує голова та секретар. Врегульовано питання визначення дати, часу, режиму проведення (особиста присутність у визначеному місці чи відеоконференція), місця проведення або способу підключення до відеоконференції. Окреслено перелік питань, які не можуть бути предметом розгляду на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату у режимі відеоконференції.

Внесено зміни до постанови КМУ від 09.05.2023 N 470 «Про координаційні центри підтримки цивільного населення». Передбачено утворення координаційних центрів підтримки цивільного населення не лише при обласних, Київській та Севастопольській міській державних (військових) адміністраціях, але й при районних державних (військових) адміністраціях. Визначено, що до складу Координаційного центру можуть входити регіональні координатори Всеукраїнської програми психічного здоровʼя в Україні, а також передбачено можливість створення при Координаційному центрі робочих груп.

Викладено в новій редакції додаток «Перелік територій, визначених програмними документами Дитячого фонду Організації Обʼєднаних Націй (ЮНІСЕФ) для виплати одноразової грошової допомоги» до постанови КМУ від 01.12.2023 N 1255 «Про реалізацію спільного з Дитячим фондом Організації Обʼєднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки малозабезпечених сімей з дітьми». Розширено перелік територій, на яких проводитиметься виплата грошової допомоги малозабезпеченим сімʼям з дітьми за рахунок коштів ЮНІСЕФ, на Бахмутський, Волноваський, Краматорський та Покровський райони Донецької області.

Внесено зміни у додаток 6 «Схема посадових окладів працівників патронатних служб у системі правосуддя (у коефіцієнтах)» до Умов оплати праці працівників патронатних служб у державних органах шляхом виключення посади «керівник служби інспекторів» та доповнення посадою «помічник члена Вищої ради правосуддя».

Погоджено пропозицію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо оформлення тимчасового посвідчення громадянина України громадянам України, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих РФ. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Порядок визначає процедуру реалізації експериментального проекту щодо оформлення тимчасового посвідчення громадянина України громадянам України, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих РФ, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації: особам, які втратили паспорт громадянина України, на імʼя яких із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру оформлено паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або щодо яких наявна інформація про оформлення паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон, яка зафіксована у формі електронних даних у відомчій інформаційній системі ДМС; особам до 18 років, щодо яких відсутня інформація в Реєстрі або у відомчій системі ДМС.

Передбачено збільшення з 01.03.2024 на коефіцієнт 1,0796: показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, для перерахунку пенсій, призначених відповідно до ЗУ «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування»; пенсії, призначені відповідно до статей 13, 21 та 36 ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування» та членам їх сімей; пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачені частиною третьою статті 54 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; пенсії, призначені відповідно до Законів «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про наукову і науково-технічну діяльність»; щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, передбачені статтею 31 ЗУ «Про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування». Передбачено здійснення щорічного автоматичного перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, визначено фіксовані мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій тощо.

Внесено зміни до постанови КМУ від 10.03.2023 N 216 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоровʼя на 2023 рік». Передбачено, що цей Порядок діє у 2024 році. Встановлено, що бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування витрат на здійснення безперервного професійного розвитку лікарів закладів охорони здоровʼя комунальної форми власності, які працюють за основним місцем роботи у цих закладах охорони здоров'я, яке не може перевищувати 2000 гривень (включно) на одного лікаря у поточному році. Визначено, що після проходження навчання на заході безперервного професійного розвитку лікар надає закладу охорони здоровʼя комунальної форми власності за основним місцем роботи розрахунковий документ в паперовій та/або електронній формі про оплату власної участі у цьому заході та завірену в установленому порядку копію підтвердного документа про проходження такого навчання.

Внесено зміни до Порядку фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі. Закріплено за Державною службою України з безпеки на транспорті функції з інформування учасників дорожнього руху про фіксацію автоматичними пунктами фактів правопорушень на визначених ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків в установленому порядку, а також розміщення відповідних оголошень на своєму офіційному веб-сайті. Уточнено зміст метаданих враховуючи сучасні технології влаштування автоматичних пунктів для габаритно-вагового контролю та зміни у Правилах дорожнього руху.

Спрямовано Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури залишок коштів спеціального фонду державного бюджету у сумі 17 млрд. 104 млн. 119,5 тис. гривень, який утворився на 01.01.2024, джерелом формування яких були доходи державного бюджету, визначені пунктом 1 частини другої статті 24-2 Бюджетного кодексу України, що надійшли у попередні роки та не використані у 2023 році, на нову бюджетну програму «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» для здійснення видатків у 2024 році на фінансове забезпечення заходів, визначених пунктом 1 частини четвертої статті 3 ЗУ «Про джерела фінансування дорожнього господарства України». Затверджено Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році. Порядком визначено цілі і напрями використання бюджетних коштів; завдання головного розпорядника бюджетних коштів; головного розпорядника бюджетних коштів та відповідального виконавця бюджетної програми, розпорядника бюджетних коштів, підстави та критерії залучення одержувачів бюджетних коштів до виконання бюджетної програми; розподіл бюджетних коштів за напрямами використання; перелік обʼєктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, та обсягів їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році тощо.

Схвалено остаточний звіт про результати реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку дорожньої галузі», який включає, серед іншого, оцінку впливу проекту на соціальний та економічний розвиток України та дорожньої галузі, оцінку здійснення заходів з охорони навколишнього середовища, пропозиції щодо заходів, які вживатимуться для забезпечення довгострокового використання результатів Проекту.

Передано єдиний майновий комплекс державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України із сфери управління Міністерства оборони до сфери управління Фонду державного майна у звʼязку з прийняттям рішення про його приватизацію.

Схвалено проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення. Змінено характер перевезень пункту пропуску «Лужанка - Берегшурань» та передбачено створення на українсько-угорському державному кордоні пункту пропуску для автомобільного сполучення «Велика Паладь - Надьгодош», що сприятиме подальшому підвищенню пропускної спроможності через державний кордон та розвитку торговельно-економічних звʼязків між двома державами.