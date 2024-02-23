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Заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма назвал «политическим хайпом» составленный НАПК протокол по нему

«Надеюсь, что после избрания нового руководства на прозрачном конкурсе этот институт начнет бороться с коррупцией, а не проедать деньги налогоплательщиков и заниматься политическим хайпом», - написал Ростислав Шурма.

Адвокаты, потерпевшие и свидетели смогут участвовать в рассмотрении уголовных дел судом из дома или автомобиля – Верховная Рада приняла изменения в УПК

Парламент принял изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно введения дистанционного участия вне помещения суда в уголовном процессе адвокатов, потерпевших и свидетелей.

Еврокомиссия высвободит для Польши 137 млрд евро, заблокированные из-за проблем с давлением на судей, и предоставит польским фермерам 1,4 млрд евро поддержки, – Урсула фон дер Ляйен

«Мы поражены усилиями Польши по восстановлению верховенства права и разблокируем для нее 137 млрд евро из фондов, заблокированных из-за проблем с независимостью судей», - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мужчина избил женщину-адвоката, защищавшую его экс-супругу, - Верховный Суд отменил определение апелляции, подтвердившей оправдательный приговор

Суд первой инстанции в оправдательном приговоре отметил, что действия потерпевшей адвоката во время инкриминированных обвиняемого событий вблизи детсада выходили за пределы предоставления ею правовой помощи бывшей жене обвиняемого, - что решил Верховный Суд

В ВККС рассказали, какие дискуссии происходят в Комиссии перед увольнением судей

В Комиссии рассказали, что увольнение только одного судьи может лишить доступа к правосудию десятки тысяч граждан.

  1. В Украине

Какие предприятия относятся к промышленным для применения льготам по налогу на недвижимость: разъяснение

22:00, 23 февраля 2024
Предприятия, относящиеся к таким отраслям экономической деятельности, как добывающая промышленность, перерабатывающая промышленность, строительство, электроэнергия, газ, водоснабжение и санобслуживание, транспорт, склады и службы связи, являются промышленными.
Какие предприятия относятся к промышленным для применения льготам по налогу на недвижимость: разъяснение
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Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками объясняет, какие предприятия относятся к промышленным для применения льготам по налогу на недвижимость.

Зазначається, що промислове підприємство – це підприємство, що виробляє промислову продукцію у визначених обсягах згідно з заданою технологією.

Термін «промислове підприємство» охоплює всі підприємства, які належать до таких галузей економічної діяльності: добувна промисловість, переробна промисловість, будівництво, електроенергія, газ, водопостачання і санітарне обслуговування, транспорт, склади і служби зв’язку (ст. 1 Конвенції про допомоги у випадках виробничого травматизму в м. Женева від 08 липня 1964 року №121).

Відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 №457, економічна діяльність – процес виробництва продукції (товарів і послуг), який здійснюють з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічну діяльність характеризують витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції.

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою ДК 009:2010, згідно з яким процес промислового виробництва – це процес перероблення (механічного, хімічного, ручного тощо), який використовують для виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи засобів виробництва), оброблення товарів, які були у використанні, наданні промислових послуг і який класифікують у секціях B «Добувна промисловість та розроблення кар’єрів», C «Переробна промисловість», D «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря», E «Водопостачання; каналізація, поводження з відходами» та F «Будівництво».

Тобто промисловими, з метою застосування пп. «є» пп. 266.2.2 ПКУ, вважаються підприємства, які відповідно до ДК 009:2010 належать до секцій:

B «Добувна промисловість та розроблення кар’єрів»;

C «Переробна промисловість», зокрема виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюнових виробів, текстильне виробництво, виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виробництво паперу та паперових виробів, поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації тощо; 

D «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря»; 

E «Водопостачання; каналізація, поводження з відходами»;

F «Будівництво».

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