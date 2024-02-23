Какие предприятия относятся к промышленным для применения льготам по налогу на недвижимость: разъяснение

Предприятия, относящиеся к таким отраслям экономической деятельности, как добывающая промышленность, перерабатывающая промышленность, строительство, электроэнергия, газ, водоснабжение и санобслуживание, транспорт, склады и службы связи, являются промышленными.

Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками объясняет, какие предприятия относятся к промышленным для применения льготам по налогу на недвижимость.

Зазначається, що промислове підприємство – це підприємство, що виробляє промислову продукцію у визначених обсягах згідно з заданою технологією.

Термін «промислове підприємство» охоплює всі підприємства, які належать до таких галузей економічної діяльності: добувна промисловість, переробна промисловість, будівництво, електроенергія, газ, водопостачання і санітарне обслуговування, транспорт, склади і служби зв’язку (ст. 1 Конвенції про допомоги у випадках виробничого травматизму в м. Женева від 08 липня 1964 року №121).

Відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 №457, економічна діяльність – процес виробництва продукції (товарів і послуг), який здійснюють з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічну діяльність характеризують витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції.

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою ДК 009:2010, згідно з яким процес промислового виробництва – це процес перероблення (механічного, хімічного, ручного тощо), який використовують для виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи засобів виробництва), оброблення товарів, які були у використанні, наданні промислових послуг і який класифікують у секціях B «Добувна промисловість та розроблення кар’єрів», C «Переробна промисловість», D «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря», E «Водопостачання; каналізація, поводження з відходами» та F «Будівництво».

Тобто промисловими, з метою застосування пп. «є» пп. 266.2.2 ПКУ, вважаються підприємства, які відповідно до ДК 009:2010 належать до секцій:

B «Добувна промисловість та розроблення кар’єрів»;

C «Переробна промисловість», зокрема виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюнових виробів, текстильне виробництво, виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виробництво паперу та паперових виробів, поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації тощо;

D «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря»;

E «Водопостачання; каналізація, поводження з відходами»;

F «Будівництво».

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