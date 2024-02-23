В НАДС рассказали, как судам решить проблему с разным размером должностных окладов секретарей судебного заседания

Проблему должны решить руководители аппаратов судов по согласованию с НАДС, но НАДС еще потребуется обоснование.

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) рассказали, как судам решить проблему с разными должностными окладами секретарей судебного заседания.

Отметим, что во время процедуры классификации должностей государственной службы в декабре 2023 года в некоторых судах возникла ситуация, когда должности секретарей судебного заседания были классифицированы не совсем корректно. В результате размер должностного оклада секретарей судебного заседания в судах того же уровня и специализации оказался разным - 8 591, 9 880 и 11 362 гривен.

Такая ситуация породила дополнительное напряжение в коллективах судов, поскольку возникли подозрения, что в ходе процедуры классификации должностей были допущены ошибки.

Впрочем, в НАДС сообщили, что ситуацию еще можно исправить.

«В НАДС нужно предоставить сводную ведомость относительно должности с определением классификационного кода должности и основную информацию о должности с описанием функционала. Главное, чтобы описание функционала и уточненная классификация должности согласовывались между собой. То есть, речь идет о проведении повторной классификации должности. Также должно быть обоснование, почему необходимо провести соответствующие изменения», - рассказала на заседании Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти директор Генерального департамента по вопросам политики оплаты труда и функционального развития государственной службы Наталья Кринская-Шарай.

Осуществить соответствующие мероприятия, по словам представителя НАДС, должны руководители аппаратов судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.