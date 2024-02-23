Средняя пенсия вырастет до 5 717 гривен: Кабмин принял решение об индексации пенсий с марта

Средний размер повышения составит 322 гривен, — Денис Шмыгаль.

Кабинет Министров на заседании 23 февраля принял решение об индексации пенсий с 1 марта. Для 10 миллионов украинцев повысят пенсионные выплаты, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, средняя пенсия составит до 5717 гривен. В целом пенсии вырастут почти на 8%, средний размер повышения – 322 гривны.

Шмыгаль пояснил, что размер повышения рассчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине.

"Индексация коснется более 10 миллионов наших граждан: 9,5 млн. гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств, почти 100 тысяч чернобыльцев", - сказал глава правительства.

Также Шмыгаль отметил, что с 1 апреля будет автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

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