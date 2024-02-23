Середня пенсія зросте до 5 717 гривень: Кабмін ухвалив рішення про індексацію пенсій з березня

Середній розмір підвищення складе 322 гривень, — Денис Шмигаль.

Кабінет Міністрів на засіданні 23 лютого ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня. Для 10 мільйонів українців підвищать пенсійні виплати, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, середня пенсія буде до 5717 гривень. В цілому пенсії зростуть майже на 8%, середній розмір підвищення - 322 гривні.

Шмигаль пояснив, що розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні.

"Індексація торкнеться більше 10 мільйонів наших громадян: 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч чорнобильців", - сказав глава уряду.

Також Шмигаль зазначив, що з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

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