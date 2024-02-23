Кабмін призначив заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Новим заступником став Роман Усенко.

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Кабінет Міністрів України 23 лютого провів чергове засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, було призначено Усенка Романа Анатолійовича заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Раніше він займав посаду заступника Голови Державної реєстраційної служби України.

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