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  1. В Україні

Деякі елементи західної військової техніки на фронті поїли миші, — ЗМІ

12:53, 23 лютого 2024
На деяких транспортних засобах ЗСУ гризуни з'їли кабелі, які виготовлені з кукурудзяного волокна.
Деякі елементи західної військової техніки на фронті поїли миші, — ЗМІ
Фото: unian.ua
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Окремі елементи «екологічної» західної техніки на фронті поїли миші. Про це повідомляє видання Le Figaro.

Деякі захисні оболонки для електричних проводів виготовлені з кукурудзяного волокна. Внаслідок гризуни з'їли кабелі на деяких сучасних транспортних засобах ЗСУ.

Як пише видання, екологічна відповідальність на війні не годиться.

«Явище маргінальне, але воно розповідає про реальність західної військової техніки. Екологічна відповідальність погано тримається в умовах війни. Західні автомобілі були розроблені як технологічна вітрина. Але в багнюці та на морозі це не завжди працює», — пише видання.

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