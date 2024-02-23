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  1. В Україні

Україна розробляє правопис кримськотатарської мови

17:41, 23 лютого 2024
Україна розробить правопис кримськотатарської мови на латинській графіці до жовтня.
Україна розробляє правопис кримськотатарської мови
Джрело фото: Суспільне Крим
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В Україні до жовтня цього року планують розробити правопис кримськотатарської мови на основі латинської графіки та залучає мовознавців і представників наукової спільноти кримськотатарського народу, – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На засіданні Національної комісії з питань кримськотатарської мови, що відбулося з нагоди Міжнародного дня рідної мови та 10-річчя спротиву окупації АР Крим та м. Севастополя, обговорювалися також інші аспекти розвитку мови.

Планується впровадити нагороди за внесок у розвиток кримськотатарської мови, включаючи премії у розмірі 50 тисяч гривень для 20 лауреатів щорічно, а також встановлення відзнаки для нагородження.

Окрім цього, обговорюється питання повернення географічних назв у тимчасово окупованому Криму, які будуть використовуватися кримськотатарською мовою з використанням латинської графіки на мапах та вказівниках.

Учасники засідання обговорили також проблему порушення прав кримськотатарського народу на освіту рідною мовою в окупованому Криму. Закриття кримськотатарських шкіл та класів є серйозною проблемою, наголосила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

«Наш пріоритет – збереження та розвиток кримськотатарської мови. І ми як Уряд маємо зробити все, щоб ті ініціативи, які покликані зберегти мову, були реалізовані. Я також закликаю всі зацікавлені сторони доєднатися до цього процесу. Разом ми зробимо все, щоб не допустити зникнення кримськотатарської мови. Її розвиток – важливий для України», – наголосила Верещук.

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