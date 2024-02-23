ЄС затвердив 13-й пакет санкцій проти росії: майже 200 нових обмежень та заморожених активів

ЄС ввів обмеження проти 27 нових суб'єктів, що підтримують росію, загалом санкції охоплюють понад 2000 осіб.

Джерело фото: armyinform

Європейський Союз затвердив 13-й пакет санкцій проти росії, включаючи до нього 106 фізичних осіб та 88 юридичних осіб. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Серед осіб, які увійшли до списку санкцій, є ті, хто має пряме стосування до військового й оборонного секторів, включаючи компанії, які здійснюють постачання озброєння з КНДР до рф, а також винен в депортації та переховуванні українських дітей.

Рада ЄС розширила список, додавши 27 нових суб’єктів, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс росії. Вони стали об’єктом суворіших експортних обмежень стосовно товарів і технологій подвійного призначення, а також тих, хто допомагає у технологічному вдосконаленні російського сектору оборони та безпеки.

Пресреліз також зауважив, що деякі з цих компаній та організацій базуються в третіх країнах, таких як Індія, Шрі-Ланка, Китай, Сербія, Казахстан, Таїланд і Туреччина, і допомагають росії обходити санкції та розробляти електронні компоненти для військової техніки.

Загалом заходи ЄС стосовно дій, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України, охоплюють понад 2000 фізичних та юридичних осіб.

Особи, які потрапили під санкції, підлягають заморожуванню активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм фінансову підтримку. Крім того, фізичним особам заборонено в’їзд або транзит через територію ЄС.

Також ЄС ввів додаткові обмеження на експорт електричних трансформаторів та компонентів для безпілотників. Крім цього, Велика Британія була додана до списку країн-партнерів, які вводять санкції стосовно імпорту чавуну й сталі з росії.

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