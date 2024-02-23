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ЕС утвердил 13-й пакет санкций против россии: почти 200 новых ограничений и замороженных активов

12:35, 23 февраля 2024
ЕС ввел ограничения против 27 новых субъектов, поддерживающих россию, в целом санкции охватывают более 2000 человек.
ЕС утвердил 13-й пакет санкций против россии: почти 200 новых ограничений и замороженных активов
Источник фото: armyinform
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Европейский Союз утвердил 13-й пакет санкций против россии, включая в него 106 физических лиц и 88 юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Среди лиц, вошедших в санкционный список, есть те, кто имеет прямое отношение к военному и оборонному секторам, включая компании, которые осуществляют поставки вооружения из КНДР в рф, а также виновен в депортации и укрывательстве украинских детей.

Совет ЕС расширил список, добавив 27 новых субъектов, которые непосредственно поддерживают военно-промышленный комплекс россии. Они стали объектом более строгих экспортных ограничений в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также тех, кто помогает в технологическом совершенствовании российского сектора обороны и безопасности.

Пресс-релиз также отметил, что некоторые из этих компаний и организаций базируются в третьих странах, таких как Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция, и помогают россии обходить санкции и разрабатывать электронные компоненты для военной техники.

В целом меры ЕС в отношении действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, охватывают более 2000 физических и юридических лиц.

Лица, попавшие под санкции, подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено оказывать им финансовую поддержку. Кроме того, физическим лицам запрещен въезд или транзит через территорию ЕС.

Также ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт электрических трансформаторов и компонентов для беспилотников. Кроме этого, Великобритания была добавлена в список стран-партнеров, которые вводят санкции в отношении импорта чугуна и стали из россии.

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