Между экс-супругами была ссора из-за свидания с ребенком: суд закрыл дело о привлечении мужчины к ответственности за домашнее насилие

В суде отметили, что сам факт обращения женщины в полицию по поводу домашнего насилия без надлежащих и допустимых доказательств – не достаточное подтверждение совершения такого насилия.

Новоушицкий районный суд Хмельницкой области закрыл производство по делу о привлечении 28-летнего жителя Новой Ушицы к административной ответственности за домашнее насилие в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

По материалам дела, 10 февраля 2024 года в селе Новоушицкой теробщины мужчина нецензурно оскорблял бывшую жену и пытался устроить драку. Такими действиями женщине мог быть причинен вред психическому здоровью. Так что полицейские составили в отношении него протокол об административном правонарушении, предусмотренный частью 1 статьи 173-2 КУоАП (домашнее насилие). Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. Пояснив, що домовився з ексдружиною про відвідини доньки, яка після розлучення живе з нею. Та коли прийшов, жінка не дозволила забрати дитину. Через це між ними виникла сварка. Запевнив, що не бив колишню дружину, а от вона його вдарила.

Потерпіла у суді розповіла, що не віддала дитину, бо та була хвора. У відповідь на це ексчоловік почав на неї кричати, погрожувати, що позбавить її батьківських прав. Вони з донькою злякалися, плакали. Жінка додала, що до цього він не раз її трусив і шарпав та вона боїться, що він викраде й не віддасть дитину.

На думку судді, докази у справі, зокрема, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, пояснення потерпілої, її колишнього чоловіка та свідка підтверджують лише факт конфлікту 10 лютого 2024 року між експодружжям через побачення з дитиною. Про суперечку свідчить і відеозапис події, «під час якої не було встановлено наявної переваги кривдника над жертвою, що спростовує факт вчинення домашнього насильства».

Аудіозаписи, долучені до матеріалів справи, суд визнав недопустимим доказом, позаяк вважає, що вони отримані з істотним порушенням прав людини та основоположних свобод: «здійснена цілеспрямована процесуальна дія особою, яка не уповноважена законом на її проведення та без попереднього дозволу суду».

Сам факт звернення жінки до поліції щодо домашнього насильства без належних та допустимих доказів – не достатнє підтвердження вчинення такого насильства. Те, що між батьками є непорозуміння через виховання або проживання дитини свідчить про спір, який вирішує орган опіки та піклування чи суд, проте не підтверджує факту вчинення домашнього насильства, зазначила суддя.

Вона зауважила: домашнє насильство істотно відрізняється від конфліктних відносин, оскільки має певні ознаки та характеризується тим, що кривдник, маючи значну перевагу у своїх можливостях, діє умисно з наміром досягти бажаного результату, який полягає у заподіянні шкоди потерпілому шляхом порушення його прав і свобод.

Постанова не набрала законної сили та може бути оскаржена до апеляційного суду.

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