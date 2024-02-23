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Украинцы смогут пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории ЕС, — Рада одобрила закон

Депутаты приняли закон, который позволит украинцам на постоянной основе пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств-членов ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга.

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Украинцы смогут пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории ЕС, — Рада одобрила закон

12:31, 23 февраля 2024
Депутаты приняли закон, который позволит украинцам на постоянной основе пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств-членов ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга.
Украинцы смогут пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории ЕС, — Рада одобрила закон
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В пятницу, 23 февраля, Верховная Рада приняла законопроект №10265 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга.

Целью является выполнение мероприятий, связанных с реализацией стратегии интеграции Украины в Европейский Союз, в частности, постепенной интеграции в Единый цифровой рынок ЕС, а именно – получение Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в части услуг роуминга путем присоединения к единой роуминговой зоне Европейского Союза «Роуминг как дома» («Roam-Like-AtHome»/RLAH).

Последнее рассматривается как такое, что станет ориентиром для дальнейшего распространения режима внутреннего рынка на другие услуги электронных коммуникаций, и другие предусмотренные сферы.

Кроме того, законопроект позволит украинцам на постоянной основе пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств-членов ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга (учитывая политики добросовестного пользования). Граждане ЕС, в свою очередь, будут иметь такие же права во время посещения Украины.

Это создаст общую роуминговую зону Украины и ЕС, что будет способствовать свободному движению граждан Украины и ЕС на территории общей роуминговой зоны и пользоваться преимуществами «Роуминг как дома» без уплаты дополнительных средств за услуги роуминга.

Также будут созданы условия для: получения Украины режима внутреннего рынка с ЕС в сфере электронных коммуникаций/интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС; защиты прав и интересов потребителей (пользователей услуг роуминга) и соблюдения принципа прозрачности при заказе и получения регулируемых услуг роуминга в рамках общей зоны роуминга (на территории ЕС); обеспечение сотрудничества украинских поставщиков электронных коммуникационных услуг на равных условиях с европейскими создает возможность формировать им конкурентные преимущества благодаря освоению новых сегментов деятельности или их усовершенствованию.

Автор: Наталья Мамченко

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