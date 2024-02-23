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Восьмой ААС впервые рассмотрел дело в электронной форме

12:19, 23 февраля 2024
Коллегией судей Восьмого апелляционного административного суда осуществлено апелляционное рассмотрение судебного дела, которое впервые рассматривалось исключительно в электронной форме: какие выводы это позволило сделать.
Восьмой ААС впервые рассмотрел дело в электронной форме
Источник фото: 8aa.court.gov.ua
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21 февраля 2024 года коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда впервые провела апелляционное рассмотрение судебного дела в электронной форме. Об этом сообщает пресс-служба Восьмого ААС.

Согласно положению о порядке функционирования отдельных подсистем Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, дела могут рассматриваться в бумажной, электронной или смешанной форме в зависимости от имеющихся в суде возможностей.

Для технической возможности рассмотрения дел в электронной форме, один из залов судебных заседаний был оборудован дополнительными рабочими станциями, которые подключены к компьютерной программе "Делопроизводство специализированного суда". Это позволило коллегии судей, в составе председательствующего судьи и других судей, осуществить апелляционное рассмотрение в электронной форме.

"Учитывая наличие в Восьмом ААС технической возможности, коллегией судей в составе председательствующей судьи Романы Хобор, судей Надежды Бруновской и Сергея Кузьмича было решено осуществлять апелляционное рассмотрение судебного дела в электронной форме", - говорится в сообщении.

Такой формат рассмотрения дел способствует экономии времени и ресурсов, обеспечивает оперативный обмен электронными документами между судом и участниками судебного процесса. Кроме того, использование современных технологий в судопроизводстве способствует повышению прозрачности деятельности судов и увеличению уровня доверия граждан к суду, что отражается в обеспечении принципов правосудия, таких как гласность, открытость, публичность и доступность судебного процесса.

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