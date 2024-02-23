Как приобрести квартиру по єОселя на льготных условиях: Елена Шуляк рассказала о принятом законе

Рада разрешила использовать компенсации за разрушенное жилье для получения льготной ипотеки.

Жилищный сертификат "єВідновлення" теперь можно использовать для приобретения жилья в сочетании с государственной программой льготной ипотеки "єОселя". Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №10208.

Продолжается расширение возможностей для украинцев, жилье которых было повреждено или уничтожено в результате российской агрессии, сказала председатель Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

"Уже год в Украине работает компенсационный механизм для тех граждан, которые получают от государства помощь за поврежденное или разрушенное жилье. Сейчас можно получать средства за поврежденное жилье, ремонтировать его, можно получать за разрушенное жилье жилищный сертификат и выбирать в любом населенном пункте. -какой тип недвижимости: либо квартиру на вторичном рынке, либо на первичном рынке, либо вообще частный домик", - отметила Шуляк.

По ее словам, после вступления в силу этого закона украинцы смогут использовать жилищные сертификаты в государственной программе єОселя.

"Например, когда человек захочет приобрести квартиру или домик, стоимость которых выше суммы жилищного сертификата, то он сможет воспользоваться всеми ипотечными механизмами, которые сейчас доступны от государства по льготным условиям. Таким образом мы как государство максимально помогаем тем людям, у которых разрушено или повреждено жилье", - подчеркнула Шуляк.

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