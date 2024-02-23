Як придбати квартиру по єОселя на пільгових умовах: Олена Шуляк розповіла про прийнятий закон

Рада дозволила використовувати компенсації за зруйноване житло для отримання пільгової іпотеки.

Житловий сертифікат "єВідновлення" відтепер можна використовувати для придбання житла у поєднанні з державною програмою пільгової іпотеки "єОселя". Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №10208.

Продовжується розширення можливостей для українців, житло яких було пошкоджене чи знищене внаслідок російської агресії, сказала Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Уже рік в Україні працює компенсаційний механізм для тих громадян, які отримують від держави допомогу за пошкоджене або зруйноване житло. Зараз можна отримувати кошти за пошкоджене житло, ремонтувати його, можна отримувати за зруйноване житло житловий сертифікат і обирати у будь-якому населеному пункті будь-який тип нерухомості: або квартиру на вторинному ринку, або на первинному ринку, або взагалі приватний будиночок", - зазначила Шуляк.

За її словами, після набуття чинності цього закону українці зможуть використовувати житлові сертифікати в державній програмі «єОселя».

"Наприклад, коли людина захоче придбати квартиру або будиночок, вартість яких вища, ніж сума житлового сертифіката, то вона зможе скористатися всіма іпотечними механізмами, які зараз доступні від держави за пільговими умовами. Таким чином ми як держава максимально допомагаємо тим людям, у яких зруйноване чи пошкоджене житло", - наголосила Шуляк.

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