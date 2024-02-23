Строковики отримали відстрочку на рік від мобілізації, - прийнято закон

Військовослужбовці строкової військової служби будуть демобілізовані і отримають відстрочку в 12 місяців.

Військовослужбовців-строковиків демобілізують. Строки демобілізації визначатиме окремим Указом Президента Володимира Зеленського. Про це йдеться у прийнятому 23 лютого в цілому як закон законопроекті 11035, який Президент 22 лютого зареєстрував у Верховній Раді.

Так, законопроект передбачає, що військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений ч. 1 ст. 23 Закону про військовий обов’язок та військову службу, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до ч. 9 ст. 23 цього закону, як виняток з положень ч. 9 ст. 23, звільняються з військової служби у запас у строки, визначені Указом Президента.

Прикметно, що демобілізовані таким чином військовослужбовці строкової військової служби отримають відстрочку в 12 місяців від подальшої мобілізації. Відповідну поправку врахували при голосуванні.

Автор: Наталя Мамченко

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