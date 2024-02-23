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Верховна Рада прийняла закон про демобілізацію строковиків

12:08, 23 лютого 2024
Слід підкреслити, що під час голосування врахована поправка, яка надає відстрочку строковиками від подальшої мобілізації на 12 місяців.
Верховна Рада прийняла закон про демобілізацію строковиків
Фото: glavred.net
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У п’ятницю, 23 лютого, Верховна Рада ухвалила президентський закон про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану. Законопроект №11035 Президент Володимир Зеленський 22 лютого зареєстрував у Верховній Раді.

«За» проголосували 319 нардепів.

Законопроект передбачає, що військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений ч. 1 ст. 23 Закону про військовий обов’язок та військову службу, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до ч. 9 ст. 23 цього закону, як виняток з положень ч. 9 ст. 23, звільняються з військової служби у запас у строки, визначені Указом Президента.

Слід підкреслити, що під час голосування врахована поправка, яка надає відстрочку строковиками від подальшої мобілізації на 12 місяців.

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