Володимир Зеленський окремим Указом визначатиме строки демобілізації строковиків

Законопроект, який вніс Президент Зеленський до Ради, передбачає, що строковиків демобілізують у строки, що будуть визначені окремим Указом.

Джерело фото: 24tv.ua

Військовослужбовців-строковиків демобілізують. Втім, строки демобілізації визначатиме окремим Указом Президента Володимира Зеленського. Про це йдеться у законопроекті 11035, який Президент 22 лютого зареєстрував у Верховній Раді.

Так, законопроект передбачає, що військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений ч. 1 ст. 23 Закону про військовий обов’язок та військову службу, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до ч. 9 ст. 23 цього закону, як виняток з положень ч. 9 ст. 23, звільняються з військової служби у запас у строки, визначені Указом Президента.

Нагадаємо, що за словами народних депутатів, цей законопроект може бути прийнятий вже цього тижня за основу і в цілому.

Автор: Наталя Мамченко

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