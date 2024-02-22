Владимир Зеленский отдельным Указом будет определять сроки демобилизации срочников

Законопроект, который внес Президент Зеленский в Раду, предусматривает, что срочников демобилизуют в сроки, определенные отдельным Указом.

Источник фото: 24tv.ua

Военнослужащих-срочников демобилизуют. Впрочем, сроки демобилизации будут определяться отдельным Указом Президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в законопроекте 11035, который Президент 22 февраля зарегистрировал в Верховной Раде.

Так, законопроект предусматривает, что военнослужащие срочной воинской службы, срок воинской службы которых установлен ч. 1 ст. 23 Закона о воинской обязанности и военной службе, закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с ч. 9 ст. 23 этого закона как исключение из положений ч. 9 ст. 23, увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента.

Напомним, что, по словам народных депутатов, этот законопроект может быть принят уже на этой неделе за основу и в целом.

Автор: Наталья Мамченко

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