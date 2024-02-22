В НАБУ проведут три конкурса на 300 должностей детективов и государственных служащих: что известно

Национальное антикоррупционное бюро планирует начать масштабные конкурсы на должность детективов, руководителей подразделений и государственных служащих.
Как сообщил 21 февраля директор НАБУ Семен Кривонос, отбор детективов и государственных служащих в Бюро планируется осуществить в 2024-2026 годах в три этапа:
в 2024 году планируется конкурс на должности 90 детективов и 10 государственных служащих НАБУ
в 2025 году планируется конкурс на должности 90 детективов и 10 государственных служащих НАБУ
в 2026 году планируется конкурс на должности 90 детективов и 10 государственных служащих НАБУ
Таким образом, общая численность сотрудников НАБУ в 2026 году должна достигнуть 1000 человек – 750 детективов и 250 государственных служащих.
Приоритетные направления деятельности будущих детективов НАБУ – оперативная работа, расследование в сфере обороны, восстановление страны и разоблачение топ-коррупции.
Впрочем, как отметил Семен Кривонос, отборы на должности детективов и госслужащих НАБУ могут столкнуться с серьезными вызовами.
«Это вызов для нас – обеспечить прозрачный, понятный для общества конкурс. К тому же есть достаточно серьезный «кадровый голод» в государстве. Вместе с тем, нам нужны добропорядочные, квалифицированные детективы и служащие», - рассказал Семен Кривонос во время брифинга для СМИ.
Автор: Вячеслав Хрипун
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