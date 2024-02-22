рф запускает по Украине северокорейские ракеты: СБУ показала подтверждение, фото

Оккупанты выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения.

Фото: СБУ

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Российские войска выпустили по Украине более 20 северокоейских средств поражения. А именно – баллистические ракеты типа Hwasong-11 (KN-23/24). Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В результате обстрелов погибли по меньшей мере 24 мирных жителя, еще более ста гражданских - получили тяжелые ранения.

Как сообщается, один из первых фактов применения баллистики КНДР зафиксирован 30 декабря 2023 во время обстрела Запорожья.

Следующий удар северокорейскими ракетами последовал в начале января этого года по многоквартирному дому в Киеве.

Тогда погибли 4 жителя столицы, еще более 50 – находятся в тяжелом состоянии.

Также захватчики ударили баллистикой КНДР по жилым домам пяти прифронтовых поселков Донбасса, что привело к гибели 17 мирных жителей.

А еще они выпустили северокорейские ракеты по частным домам жителей Харькова и тем самым убили трех гражданских граждан. Еще более 60 харьковчан получили тяжелые ранения.

Все эти факты документируются следователями в рамках уголовных производств по таким статьям:

▪️ ⁠ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

▪️ ⁠ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

СБУ устанавливает логистические маршруты поставки вооружения КНДР на территорию рф.

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