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Верховний Суд звернув увагу на підстави набуття права на пільгову пенсію після реформи у сфері соціального забезпечення

Спір у цій справі стосувався права на призначення пільгової пенсії та достатності пільгового стажу для такого призначення.

Слідчі та прокурори більше не зможуть обмежувати своїми постановами доступ до судових рішень

Вища рада правосуддя програла спір у Верховному Суді та внесла зміни у Порядок ведення державного реєстру судових рішень.

Відомості про водіїв-порушників ПДР будуть автоматично встановлювати з Демографічного реєстру та реєстру Податкової служби

Народні депутати зі «Слуги народу» пропонують в автоматичному режимі встановлювати порушників ПДР шляхом надання даних з бази даних внутрішньо переміщених осіб, Демографічного реєстру та Реєстру фізичних осіб – платників податків.

Особа не може ухилятися від сплати земельного податку, з огляду на невиконання обов’язку оформити права на земельну ділянку: Верховний Суд

Спірні правовідносини у цій справі виникли стосовно правомірності дій відповідача щодо формування та видачі даних про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, на яких розміщений придбаний позивачем об’єкт нерухомого майна, на підставі яких орган Державної податкової служби нараховував земельний податок.

До ЦПК та КАСУ внесуть зміни щодо того, які справи слід вважати малозначними

Малозначними справами у ЦПК визнають справи, де ціна позову менше 45 420 грн, для справ про захист прав споживачів – до 90 840 грн.

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рф запускає по Україні північнокорейські ракети: СБУ показала підтвердження, фото

14:32, 22 лютого 2024
Окупанти випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження.
рф запускає по Україні північнокорейські ракети: СБУ показала підтвердження, фото
Фото: НАБУ
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Російські війська випустили по Україні понад 20 північнокоейських засобів ураження. А саме - балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24). Про це повідомляє Служба безпеки України. 

Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще більше ста цивільних – отримали тяжкі поранення.

Як повідомляється, один з перших фактів застосування балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя.

Наступний удар північнокорейськими ракетами був на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві.

Тоді загинуло 4 мешканців столиці, ще понад 50 – перебувають у важкому стані.

Також загарбники вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів.

А ще вони випустили північнокорейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова і тим самим вбили трьох цивільних громадян. Ще понад 60 харків’ян отримали тяжкі поранення.

Наразі всі ці факти документуються за такими статтями:

▪️ ⁠ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

▪️ ⁠ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

СБУ встановлює логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію рф.

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