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В НАБУ проведуть три конкурси на 300 посад детективів та державних службовців: що відомо

Проблемою для проведення конкурсів може стати відсутність необхідної кількості кандидатів з належним рівнем кваліфікації.

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В НАБУ проведуть три конкурси на 300 посад детективів та державних службовців: що відомо

13:02, 22 лютого 2024
Проблемою для проведення конкурсів може стати відсутність необхідної кількості кандидатів з належним рівнем кваліфікації.
В НАБУ проведуть три конкурси на 300 посад детективів та державних службовців: що відомо
Джерело фото: НАБУ
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Національне антикорупційне бюро планує розпочати масштабні конкурси на посади детективів, керівників підрозділів та державних службовців.

Як повідомив 21 лютого директор НАБУ Семен Кривонос, добір детективів та державних службовців в Бюро планується здійснити в 2024-2026 роках в три етапи:

у 2024 році планується конкурс на посади 90 детективів та 10 державних службовців НАБУ

у 2025 році планується конкурс  на посади 90 детективів та 10 державних службовців НАБУ

у 2026 році планується конкурс на посади 90 детективів та 10 державних службовців НАБУ

Таким чином, загальна чисельність працівників НАБУ у 2026 році має досягнути 1000 осіб – 750 детективів та 250 державних службовців.

Пріоритетні напрямки діяльності майбутніх детективів НАБУ – оперативна робота, розслідування в сфері оборони, відновлення країни та викриття топ-корупції.

Втім, як зазначив Семен Кривонос, добори на посади детективів та держслужбовців НАБУ можуть зіткнутися з серйозними викликами.

«Це виклик для нас - забезпечити прозорий, зрозумілий для суспільства конкурс. До того ж є досить серйозний «кадровий голод» у державі. Разом з тим, нам потрібні доброчесні, кваліфіковані детективи та службовці», - розповів Семен Кривонос під час брифінгу для ЗМІ.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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