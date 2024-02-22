Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников

Законопроект о демобилизации срочников Президент зарегистрировал 22 февраля

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации срочников.

Проект Закона № 11035 о внесении изменений в главу XII «Заключительные положения» Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» по срокам срочной военной службы был зарегистрирован 22 февраля.

Стоит отметить, что текст документа пока отсутствует.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, законопроект может быть рассмотрен парламентом уже завтра, 23 февраля.

Ранее в Комитете Рады рассказали, какие правки нардепы планируют внести в законопроект о мобилизации.

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