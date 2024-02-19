В Комитете Рады рассказали, какие правки нардепы планируют внести в законопроект о мобилизации

Самая большая дискуссия будет вокруг вопроса демобилизации срочников.

Фото: tsn.ua

Народные депутаты могут проголосовать за законопроект о мобилизации во втором чтении и в целом уже на этой неделе, если получится договориться о ключевых правках. Об этом сказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире телемарафона.

По его словам, последний день подачи правок – 21 февраля.

«Сейчас важно, какие правки будут кардинальными. Мы считаем, что самая большая дискуссия будет вокруг вопроса демобилизации срочников. Мы требуем, чтобы в течение двух месяцев они были демобилизованы. И их срок отсрочки должен быть 12 месяцев, чтобы они могли устроить свою гражданскую жизнь, а некоторые из них и подписать контракт на продление службы», – отметил Цымбалюк.

Еще одна дискуссионная тема – отсрочка от службы при уходе за лицами с инвалидностью:

«Лицо с инвалидностью имеет право выбрать, кто за ним будет ухаживать. Да, это должен быть один человек из круга близких родственников. Но эту личность должен выбрать сам человек, за которым требуется уход. Это должно быть закреплено в законе, вокруг этого идет дискуссия, но мне кажется, что мы найдем общее мнение», — отметил нардеп.

Он также добавил, что рассматривается вопрос уменьшения срока демобилизации военных с 36 месяцев до 18. Но при условии, что 12 месяцев военный пробыл в зоне активных боевых действий.

Кроме того, нардеп сказал, что планируется оставить право на отсрочку для преподавателей и студентов.

«Что касается преподавателей вузов без научной степени. Мы считаем, что они имеют право на отсрочку. Как и докторанты на контрактной форме обучения. А то, что их большое количество – это не их вина, это вина Правительства, которое давало квоты вузов. Можно говорить, что со следующего года будет меньшее количество, это другое дело. Но те, кто заплатил деньги и учится – они должны закончить обучение», – подытожил Цымбалюк.

Напомним, правительство после доработки внесло в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. В документе также появилась норма о лишении отсрочки аспирантов в контрактной форме.

Ранее глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что ко второму чтению в законопроект внесут изменения по отсрочке для аспирантов и аресту счетов уклонистов.

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