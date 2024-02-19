Обновленные правила дополнены специальными видами взрывных работ.

Фото: oppb.com.ua

Государственная служба Украины по вопросам труда сообщила, что вступили в силу Изменения к Правилам безопасности при обращении со взрывчатыми материалами промышленного назначения, утвержденными приказом Минэкономики от 20 декабря 2023 года № 19882. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что обновленные Правила дополнены специальными видами взрывных работ, в частности взрывными работами, связанными с уничтожением взрывоопасных предметов при выполнении работ по противоминной деятельности, а также требованиями к работникам, выполняющим эти работы.

«По предварительным оценкам Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования почти половина территории Украины в результате широкомасштабного вторжения россии потенциально нуждается в гуманитарном разминировании, а это около 300 тыс. квадратных километров, из них ориентировочно 19 тыс. квадратных километров это акватория рек, водоемов, водохранилищ, а также Азовского и Черного морей», - говорится в сообщении.

В Гоструде добавляют, что реализация обновленных Правил будет способствовать повышению уровня безопасности технологических процессов, усилит требования к работникам и позволит привлечь к проведению мероприятий в сфере противоминной деятельности неправительственных операторов по противоминной деятельности (предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, в том числе международных и иностранных).

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