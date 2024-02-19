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  1. В Украине

Можно ли получить субсидию, если дом одновременно отапливается и тепловой, и электрической энергией

13:17, 19 февраля 2024
﻿На какую услугу применяются соцнормативы при назначении субсидий, если здание одновременно отапливается двумя видами энергии.
Можно ли получить субсидию, если дом одновременно отапливается и тепловой, и электрической энергией
Источник фото: he gong / Unsplash
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Если в многоквартирных жилых домах потребителям, установившим в квартире автономные системы отопления, начисляется плата за услугу по поставке тепловой энергии для отопления мест общего пользования, в таком случае субсидия начисляется на обе услуги (отопление тепловой и электрической энергией).

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины и отметили, что в других случаях социальные нормативы для отопления или теплоснабжения помещения при расчете жилищной субсидии применяются только на одну коммунальную услугу по выбору человека (пункт 7 Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 №848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива»).

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