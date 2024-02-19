Чи можна отримати субсидію, якщо будинок одночасно опалюється і тепловою, і електричною енергією

На яку послугу застосовуються соцнормативи при призначенні субсидій, якщо будинок одночасно опалюється двома видами енергії.

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Якщо в багатоквартирних житлових будинках споживачам, які встановили у квартирі автономні системи опалення, нараховується плата за послугу з постачання теплової енергії для опалення місць загального користування, у такому разі субсидія нараховується на обидві послуги (опалення тепловою та електричною енергією).

Про це повідомили у Пенсійному фонді України та зазначили, що в інших випадках соціальні нормативи для опалення чи теплопостачання приміщення під час розрахунку житлової субсидії застосовуються тільки на одну комунальну послугу за вибором людини (пункт 7 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»).

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