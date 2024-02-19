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Повна блокада польського кордону з 20 лютого: що кажуть в ДПСУ

13:36, 19 лютого 2024
Наразі на кордоні з Польщею заблоковано 6 з 9 напрямків.
Повна блокада польського кордону з 20 лютого: що кажуть в ДПСУ
Джерело фото: cargosupport.com.ua
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Прикордонники України наразі не отримали офіційної інформації щодо повної блокади кордону з Польщею з боку польських протестувальників. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону.

«Від польських прикордонників ми не отримували інформацію про те, що будуть заблоковані й інші напрямки. Але треба зважати, що на кордоні з Польщею функціонує 9 напрямків, 6 з яких на даний момент є заблокованими або де рух значно ускладнений для вантажних транспортних засобів. При тому, що серед цих шести - 4 є найбільшими пунктами пропуску через які можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонн», - зазначив він.

Демченко також відзначив, що залишаються три напрямки, які мають свої особливості.

«Десь можуть перетинати кордон порожні вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, а інші напрямки - це для руху менших вантажівок в обох напрямках», - додав він.

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