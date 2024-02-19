Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
БЭБ разработает законопроект об ответственности за незаконные действия со средствами ЕС, а Минюст – о привлечении прокуроров за нарушение правил подследственности

Бюро экономической безопасности дали время до марта, чтобы разработать законопроект об изменениях в УК об ответственности за незаконные действия со средствами или активами бюджетов ЕС, а Минюсту – до апреля для разработки законопроекта об ответственности прокуроров за нарушение правил подследственности.

В Вооруженных Силах появятся военнослужащие – разоблачители коррупции

В 2024 году хотят внедрить механизм поощрения разоблачителей коррупции из числа военнослужащих.

Конкурс на заместителя председателя ГСА по цифровизации застрял на этапе спецпроверки

Еще в декабре 2023 года Комиссия ВСП определилась финалистами конкурса на должность заместителя председателя ГСА по цифровизации, которыми стали Леонид Сапельников и Мартын Герасим, но специальная проверка продолжается.

Минюст должен подать законопроект о создании Высшего административного суда до марта, — План действий Кабмина

Кабмин утвердил План приоритетных действий на 2024 год, предусматривающий представление законопроекта о создании Высшего административного суда до марта.

«На суд хотели найти управу и поставить судей на место» – в очередном суде состоялись обыски, а прокурор угрожал судьям

Болградский райсуд Одесской области пожаловался на обыски и местного прокурора.

  1. В мире
  2. / В Украине

Полная блокада польской границы с 20 февраля: что говорят в ГПСУ

13:36, 19 февраля 2024
Сейчас на границе с Польшей заблокировано 6 из 9 направлений.
Полная блокада польской границы с 20 февраля: что говорят в ГПСУ
Источник фото: cargosupport.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пограничники Украины пока не получили официальной информации о полной блокаде границы с Польшей со стороны польских протестующих. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона.

"От польских пограничников мы не получали информацию о том, что будут заблокированы и другие направления. Но надо учитывать, что на границе с Польшей функционирует 9 направлений, 6 из которых на данный момент являются заблокированными или где движение значительно затруднено для грузовых транспортных средств. При том, что среди этих шести - 4 являются крупнейшими пунктами пропуска через которые могут пересекать границу грузовики весом более 7,5 тонн", - отметил он.

Демченко также отметил, что остаются три направления, которые имеют свои особенности.

"Где-то могут пересекать границу пустые грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн, а другие направления - это для движения меньших грузовиков в обоих направлениях", - добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Давидюк
    Валерій Давидюк
    заступник голови Господарського суду Житомирської області
  • Віталій Циктіч
    Віталій Циктіч
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва