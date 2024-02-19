Полная блокада польской границы с 20 февраля: что говорят в ГПСУ

Сейчас на границе с Польшей заблокировано 6 из 9 направлений.

Источник фото: cargosupport.com.ua

Пограничники Украины пока не получили официальной информации о полной блокаде границы с Польшей со стороны польских протестующих. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона.

"От польских пограничников мы не получали информацию о том, что будут заблокированы и другие направления. Но надо учитывать, что на границе с Польшей функционирует 9 направлений, 6 из которых на данный момент являются заблокированными или где движение значительно затруднено для грузовых транспортных средств. При том, что среди этих шести - 4 являются крупнейшими пунктами пропуска через которые могут пересекать границу грузовики весом более 7,5 тонн", - отметил он.

Демченко также отметил, что остаются три направления, которые имеют свои особенности.

"Где-то могут пересекать границу пустые грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн, а другие направления - это для движения меньших грузовиков в обоих направлениях", - добавил он.

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