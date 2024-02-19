Минюст должен подать законопроект о создании Высшего административного суда до марта, — План действий Кабмина

Кабмин утвердил План приоритетных действий на 2024 год, предусматривающий представление законопроекта о создании Высшего административного суда до марта.

Министерство юстиции Украины должно до марта 2024 года обеспечить разработку и представление в Кабинет Министров законопроекта о Высшем административном суде. Об этом говорится в Плане приоритетных действий Правительства на 2024 год, утвержденном распоряжением от 16 февраля 2024 г. №137-р.

Соответственно, Кабинет Министров должен в результате одобрить его и внести в Верховную Раду законопроект об установлении принципов организации и деятельности Высшего административного суда, специальных требований к судьям указанного суда и гарантий их деятельности для обеспечения надлежащего высокого уровня судебного разбирательства административных дел, участниками которых являются субъекты властных полномочий, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины. Именно так сказано в Плане Правительства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», до июля 2024 г. МВФ ожидает от Украины «принятия закона о создании нового административного суда (взамен ликвидированному Окружному административному суду Киева), что обеспечит независимое, компетентное и объективное рассмотрение административных дел, поданных против НБУ, НАБУ, НАПК и других национальных государственных органов судьями, которые должным образом проверены на предмет профессиональной компетентности и добродетели («с соблюдением процедур отбора подобных для судей по вопросам борьбы с коррупцией»)».

Отдельно отмечается, что Украина обязалась принять «закон о создании нового суда, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, прошедшими соответствующую профессиональную проверку на компетентность и добродетель с решающим голосом независимых экспертов международным опытом».

Следовательно, до конца июля 2024 Украина должна разработать и принять соответствующий закон, предусматривающий создание отдельного админсуда с участием международных экспертов.

При этом судя по документам МВФ, судей к нему будут отбирать по той же процедуре, что и когда-то судей Высшего антикоррупционного суда – при участии Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ) или подобного органа.

О создании суда вроде Высшего административного суда ранее шла речь и в «Плане реформ от Белого дома», направленного заместителем советника Белого дома Майком Пайлом на Платформу доноров.

Ранее в комментарии «Судебно-юридической газете» заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович отметил, что для объявления отбора судей «Комиссии необходимо четко понимать, какие категории дел будут рассматривать суд с условным названием «Высший административный суд» и зарегистрированный еще в 2022 году Киевский городской окружной административный суд. Соответственно, под конкурс в каждый из этих судов будет необходимо прописывать квалификационные требования к судьям».

«Если ВАС будет рассматривать исключительно споры с центральными органами власти, Президентом, Кабинетом министров, НБУ, НАПК, НАБУ и т.д., то, соответственно, и требования к кандидатам в этот суд должны быть достаточно серьезными с точки зрения профессионального опыта и добродетели. Следует понимать, что судьям этого суда легко не будет, и они должны обладать соответствующей устойчивостью к вероятному давлению на них и быть действительно независимыми», - добавил он.

Следует заметить, что относительно сферы правосудия в Плане действий Правительства на этот раз ничего нет о дальнейших реформах. Так, речь идет о разработке и представлении Кабинету Министров Украины законопроекта об обеспечении безопасности участников уголовного судопроизводства и других лиц в интересах правосудия, представительство в международных судах, точечные изменения в Уголовный кодекс.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.